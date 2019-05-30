تراجع أسعار النفط الأمريكي مع انخفاض المخزون بأقل من التوقعات

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، في بورصة نيويورك للأوراق المالية، مع انخفاض المخزون الأمريكي بأقل من التوقعات.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 2.5% اليوم، في أعقاب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 282 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من خُمس التراجع الذي كان المحللون يتوقعونه، في الوقت نفسه ارتفع مخزون البنزين للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 10% تقريبا خلال الشهر الحالي في ظل المخاوف من تراجع استهلاك الطاقة نتيجة الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 1.01 دولار إلى 57.80 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 60%.

في الوقت نفسه، تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة لندن للسلع بمقدار 1.85 دولار أي بنسبة 2.6% إلى 67.60 دولار للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 3.3% في وقت سابق.