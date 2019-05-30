استطلاع: تساوي فرص الاتحاد المسيحي الديمقراطي والبديل الألماني في ولاية براندنبورج

أظهر استطلاع للرأي تساوي فرص الفوز في الانتخابات المحلية بولاية براندنبورج شرقي البلاد بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي -الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل- وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل ثلاثة أشهر من هذه الانتخابات.

وأعلن معهد "إنسا" لقياسات الرأي الذي أجرى الاستطلاع لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية وتعلنه غدا الجمعة إن كلا الحزبين حصل على نسبة 20% من بين المشاركين في الاستطلاع، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الكبير الحاكم على 19% من أصوات المشاركين.

كما أفاد الاستطلاع أن حزب اليسار حصل على 18% والخضر على 12% والحزب الديمقراطي الحر على 5%.

وبهذا يتبين أن الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين واليسار بقيادة رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" لا يحقق الأغلبية مع هذه النتائج.

كان حزب البديل الألماني حقق في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي نسبة 19.9% بالولاية وهي النسبة الأعلى بين الأحزاب هناك، بينما حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 18% محققا المركز الثاني وحصل الاشتراكيون على 17.2% من أصوات الناخبين في الولاية.