عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد إعادة فتح وتشغيل بعض الأماكن في إسرائيل، وذلك بعد غلقها في وقت سابق، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قررت إعادة فتح المطاعم والحانات وبرك السباحة والمواقع السياحية وتخفيف القيود المفروضة على عدد المتواجدين في المحال التجارية والأسواق المسقوفة، وذلك بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقررت الحكومة أيضا تسهيل الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل المتعلقة بتواجد عدة أشخاص في غرفة واحدة بشرط الحفاظ على مترين بين شخص وآخر او وضع عازل، ويأتي ذلك في ظل تراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد.