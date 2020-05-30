واشنطن تمنع دخول الطلاب الصينيين مع تزايد التوترات مع بكين

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، تعليق دخول باحثين وطلاب صينيين إلى الولايات المتحدة، وذلك في أحدث علامة على التوترات بين بكين وواشنطن التي تستعر بشأن التجارة وجائحة فيروس كورونا وحقوق الإنسان وحالة هونج كونج.

وأوضح البيت الأبيض أن قرار منع طلاب وباحثين صينيين من الدخول إلى الولايات المتحدة يأتي بحجة أنهم "يجمعون بصفة غير رسمية معلومات حساسة لخدمة الجيش الصيني"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشكلون "خطرا" محتملا على الأمن إلى أراضيها، وبدء عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ.

ويأتي مشروع القانون الصيني بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونج كونج عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي. واتّهمت الصين واشنطن بأنها ساهمت في تأجيج الأمور عبر دعمها علناً المتظاهرين.

وقال ترامب في تصريح حول الصين وهونج كونج: "نعلق اليوم دخول بعض رعايا الصين الذين نعتبر أنهم يشكلون خطرا محتملا على الأمن".

كذلك أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الاعفاءات التجارية الممنوحة لهونج كونج واصفا التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه "مأساة" للعالم.

ومن جانبه، اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بريل، أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تمثل "عاملا هيكليا" في العالم بعد الجائحة، متوقعا تصاعد هذه المواجهة.