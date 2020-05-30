الجنايني: لا توجد إصابات بكورونا في اتحاد الكرة سوى محمود سعد

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا في الجبلاية سوى محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المُصاب مؤخرا "بكوفيد 19".

وأعلن اتحاد الكرة، مساء الخميس، إيجابية فحوصات كورونا التي خضع لها محمود سعد عقب عودته من الإمارات.

وقال الجنايني في تصريحات عبر "إم بي سي مصر": «لا توجد أي إصابات في اتحاد الكرة غير محمود سعد، وهو الآن حالته مستقرة ونطمن عليه باستمرار».

وأضاف:«محمود سعد بذل مجهودا كبيرا في مسألة عودة المدربين المصريين من الخارج، وعاد بعد ذلك وشعر بالتعب، وقام بإبلاغنا بأنه مصاب واتخذنا الإجراءات اللازمة من جهتنا».

وأشار في نهاية حديثه إلى أن اتحاد الكرة اتخذ جميع احتياطاته بشأن التعقيمات والاجراءات الاحترازية وما إلى ذلك كما ينبغي أن يكون لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".