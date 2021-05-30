صلاح ضمن تشكيل الموسم في «فانتاسي» دوري الأبطال

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شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بفضل أهدافه وصناعته للفرص المحققة في التشكيل المثالي للموسم في لعبة فانتاسي دوري الأبطال.

واحتل محمد صلاح المرتبة الثالثة بين أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط برصيد 63 نقطة بالتساوي مع أنطونيو رودريجير، لاعب تشيلسي، وخلف فيل فودين، نجم مانشستر سيتي (65 نقطة)، وإدوارد ميندي، حارس البلوز (66 نقطة).

وجاء تشكيل الموسم في فانتاسي دوري الأبطال

إدوارد ميندي (66 نقطة)

كايلي والكر (62 نقطة) – أنطونيور رودريجير (63 نقطة) – روبن دياز (60 نقطة) – سيزار أزبيليكويتا (61 نقطة)

جندوجان (58 نقطة) - جورجينيو (57 نقطة) – فيل فودين (65 نقطة)

محمد صلاح (63 نقطة) – هالاند (62 نقطة) – كيليان مبابي (61 نقطة)

وكان تشيلسي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف أمس السبت.