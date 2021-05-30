السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ لإجراءا مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود إنهاء الانقسام بين الجانبين، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.