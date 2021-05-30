 ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و1796 محلا مخالف خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و1796 محلا مخالف خلال 24 ساعة

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 12:31 م
أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 51 شخصا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 1796 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 309 قضايا منع تداول الأرجيلة "الشيشة" بإجمالى مضبوطات 2878 أرجيلة.

يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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