وزيرة التجارة تصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - البولندي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي.

وجاء التشكيل برئاسة الدكتور أسامة السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص وعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، وشركة انيرجيا للصناعات الحديدية، والمهندس باسل الباز، وشركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، والشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)، والمهندس أحمد حافظ، شركة إيديال استاندرد انترناشيونال وعمر مهنا، وشركة الإسكندرية للإطارات والمهندس أحمد التوني، وشركة بي إند جي للعصائر والمركزات ومحمد الدماطي، وشركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي) والمهندس حازم مؤمن، وشركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور علاء عرفة، والشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، وشركة تي إن سي للملابس الجاهزة وخالد البنا، وشركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين) وعلاء دياب، وشركة الزراعة الحديثة (بيكو) وهاني أمين، وشركة النساجون الشرقيون انترناشيونال وعلاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، وشركة المتحدة للصناعات (السويدي)، والمهندس خليل إبراهيم، وشركة فريش الكتريك للاجهزة المنزلية والمهندس ايمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) وأمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، إلى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وقالت الوزيرة، إن تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.