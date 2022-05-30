أشاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ القادرة على الوصول إلى روسيا، واصفا القرار بـ"الصائب".

وذكر ميدفيديف، في منشور بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام" "لقد قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا، وهذا قرار صائب".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف المسئول الروسي أنه ،من ناحية أخرى، في حال شن هجمات ضد المدن الروسية، فإن القوات الروسية ستتحرك بموجب تحذير وتقوم بمهاجمة المراكز التي يصدر منها مثل هذه القرارات الإجرامية.

وكان سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يسود "المنطق السليم" وألا ترسل الولايات المتحدة أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن البيت الأبيض قد قرر تزويد أوكرانيا بمنظومات راجمات صورايخ موجهة، الذي يمكن أن يصل مدى نيرانه، اعتمادا على نوع الذخيرة، إلى 500 كيلومتر، ويمكن أيضا لهذا النظام أن يكون موجها بالأقمار الصناعية.

يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.