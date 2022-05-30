 زيلينسكي يدعو قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حظر النفط الروسي - بوابة الشروق
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زيلينسكي يدعو قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حظر النفط الروسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:21 م
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق سريع بشأن فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر استيراد النفط.

وسأل زيلنيسكي قادة التكتل في بروكسل، متحدثا عبر رابط فيديو ، "لماذا لا يزال في وسع روسيا جني قرابة مليار يورو في اليوم ببيعها موارد الطاقة؟".

كما حذر الرئيس الأوكراني قادة الاتحاد الأوروبي من مخاطر حصار روسيا للموانئ الأوكرانية من أجل التأثير على الأسعار العالمية للمواد الغذائية ، وخطر حدوث أزمة هجرة عالمية أخرى نتيجة لذلك.

وأضاف زيلينسكي "حدوث مجاعة واسعة النطاق في أفريقيا وآسيا سيعني وجود تهديد باندلاع أزمة هجرة كبيرة بالنسبة لجنوب وجوب شرق أوروبا"، واصفا ذلك، بأنه تكتيك من روسيا "باستخدام الغذاء كوسيلة للابتزاز ."

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