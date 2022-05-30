تليكوم إيطاليا توقع اتفاقا لإقامة شبكة اتصالات أرضية واحدة

توصلت شركة تليكوم إيطاليا للاتصالات لاتفاق أولي مع مصرف "كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي" الاستثماري الإيطالي المدعوم من الدولة لإتمام مشروع شبكة واحدة وطنية، في خطوة رئيسية نحو دمج شبكتيهما لخطوط الاتصالات الأرضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال الطرفان في بيان مشترك إن شركة الاتصالات وقعت مذكرة تفاهم مع "كاسا ديبوسيتي" وهو ثاني أكبر مستثمر لها، لدمج شبكة تليكوم إيطاليا مع شبكة مشابهة مملوكة لمنافس أصغر هو شركة "أوبن فايبر" المملوكة من قبل البنك.

وبموجب الاتفاق، سيتم فصل أنشطة البنية التحتية للشبكات الثابتة لتليكوم إيطاليا عن أنشطتها التجارية، كي يتم دمجها مع الشبكة التي تسيطر عليها شركة "أوبن فايبر".

وتعتزم الأطراف المعنية التوقيع على اتفاق ملزم بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.