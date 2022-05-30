هشام توفيق: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ 10 مليارات دولار سنويا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل على جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار سنويًّا.

جاء ذلك مداخلة مع برنامج «الحكاية»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، تعقيبًا عما أعلنه مسبقًا بأنه سيتم اختيار أفضل 7 فنادق من ضمن 29 فندقا مملوكة للشركة القابضة وضمهم لشركة واحدة وسيتم طرح 30% من الشركة للمستثمر من الصناديق السيادية العربية.

وأضاف الوزير أن الطرح للأجانب يأتي بسبب الاحتياج للعملة الصعبة، موضحًا أن تقييم حجم الـ30% من الفنادق السبعة سيتم تحديدها من قبل لجنة مختصة.

وأشار إلى أن الدولة لا تبيع ممتلكاتها لكنها تدخل في شراكة مع صنادق سيادية.

يُشار إلى أن إعلان الوزير جاء خلال كلمته في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت للسادس» تحت عنوان «نمو يتحدى المخاطر» الذي عُقد أمس الأحد.

وخلال المؤتمر نفسه، أعلن الوزير أنه سيتم طرح ربع أسهم شركة مصر للألمنيوم لصالح أحد المستثمرين العرب فى إطار برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الاستثمارات سيتم ضخها في صورة زيادة رأس مال ستنفذها الشركة في الفترة المقبلة.