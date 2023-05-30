إجلاء آلاف السكان بعد اندلاع حرائق غابات في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية

أعلنت إدارة الموارد الطبيعية بمنطقة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق في الغابات أدت إلى إجلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي خارج المدينة.

ويحاول أكثر من 200 من رجال الإطفاء مواجهة الحريق، من بينهم 170 من بلدية هاليفاكس الإقليمية، وسبعة من وزارة الدفاع الوطني. وقد أدى الحريق، الذي انتشر بسرعة بفعل الرياح القوية والأخشاب الجافة، إلى إتلاف أو تدمير عشرات المنازل في المنطقة.

وقالت بلدية هاليفاكس إن 16400 شخص تضرروا من عمليات الإجلاء.

وقال نائب رئيس قسم الطوارئ والحرائق الإقليمية في هاليفاكس، ديف ميلدرم، في تحديث اليوم الإثنين، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن "العديد" من المباني تضررت أو فقدت.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لمساعدة الآلاف من سكان نوفا سكوشا الفارين من حرائق الغابات "بأي طريقة ممكنة".