اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بنسبة نجاح 80%

اعتمد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة النجاح بلغت 80.29%.

وأكد محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة بلغ 26 ألفا و850 طالبا، وبلغ عدد الحضور 26521 طالبا، وعدد الناجحين 21294 طالبا.

وجاء ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام بحصول الطالبة سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة، والطالب أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفي المركز الأول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر.

والمركز الثاني بمجموع 278.5 درجة، الطلاب سلمى هاني عبد المالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2، ورغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

كما جاء ترتيب العشر الأوائل على المحافظة للشهادة الإعدادية العامة "الدمج التعليمي 2022/ 2023"، في المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 269.

وفي المركز الثاني نور أحمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع 261.

وفي المركز الثالث يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 260.

وفي المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 259.5.

وفي المركز الخامس زياد إسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 258.5.

وفي المركز السادس نور رضا محمد أمين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 258.

وفي المركز السابع مريم أحمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع 256.5. وفي المركز الثامن عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع 256.

وفي المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 256.

وفي المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 256.

وفي المركز التاسع عبد الرحمن محمد أحمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع 254.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن باب التظلمات سيتم فتحه الأربعاء.