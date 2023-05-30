وزير الدفاع الأوكراني يأمل في طائرات يوروفايتر الألمانية

يرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف، إمكانية للحصول على طائرات "يوروفايتر" من ألمانيا.

وقال ريسنيكوف في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إذا قامت بريطانيا وألمانيا بتجميع قدراتهما في يوروفايتر، فستكون هذه خطوة مهمة".

وذكر الوزير أن هناك بالفعل تحالفا دوليا من دبابات قتالية يتعلق بالنموذج الأساسي للدبابات الألمانية "ليوبارد 2" ومعه دابات "أبرامز" الأمريكية و"تشالينجر" البريطانية، موضحا أنه يمكن أيضا تشكيل تحالف من الطائرات المقاتلة يتعلق بالنموج الأساسي "إف-16" الأمريكي إلى جانب "يوروفايتر" وجريبن-جيتس" السويية.

وفي منتصف هذا الشهر استبعدت ألمانيا وبريطانيا توريد مقاتلات لأوكرانيا في المستقبل المنظور.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم 17 مايو في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، إن طائرات "يوروفايتر" في الأسطول البريطاني ليست مناسبة، مضيفا أنه على المدى القصير من الضروري تزويد أوكرانيا بقدرات مماثلة لتلك التي يمكن أن توفرها الطائرات المقاتلة.

وفيما يتعلق بالمعارك مع روسيا، أعرب ريسنيكوف عن تفاؤله، وقال: "سنحرر جميع المناطق المحتلة مؤقتا في أوكرانيا حتى نعيد الحدود المعترف بها دوليا لعام 1991"، موضحا أن ذلك يشمل أيضا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، ومنطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وذكر الوزير أن أوكرانيا لا تريد مهاجمة الأراضي الروسية، وقال: "لسنا بحاجة إلى أرض روسية. نرغب في العيش مع جار محكوم ديمقراطيا وليس مع نظام استبدادي".