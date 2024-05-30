مرتضى معلقا على أزمة الشحات والشيبي: الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة

علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على أزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بعد حكم المحكمة بحبس لاعب الأهلي.

محكمة جنح مدينة نصر قضت اليوم، الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا حزين من المشهد الذي حدث في أرض الملعب وتصرف حسين الشحات واعتداءه غير المبرر علي اللاعب المغربي محمد الشيبي».

وأضاف: «وحزني إذا حصل هذا المشهد من أي لاعب حتي ولو كان ينتمي للزمالك، حماية لأهداف الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم وأهم هذه الأهداف إمتاع نفسك وجماهيرك والمنافسة الشريفة مع فريق آخر وأحدهما يفوز بلا تعصب ولا عنف».

وتابع: «حزني الأكبر أن يشاهد الجميع ولا أحد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك، من يخطئ يعتذر في العلن ومن حدث الخطأ في شخصه عليه بروح رياضية المسامحة، وأن يتقبل هذا الاعتذار فوراً وسيكبر في نظر الجميع لأنه عفا وكان يقدر وهو ما تعلمناه من ديننا الإسلامي بل من جميع الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح».

وأوضح: «رسالتي الأخيرة للسيد وزير الشباب والسيد السفير المغربي وللسيد سالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنكم تستطيعون عمل مبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، لحضور هذا اللقاء الأخوي من أجل أن تلموا الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي، ويعتذر حسين الشحات ويقبل الشيبي الاعتذار ويتوجه إلى محكمة الاستئناف ليتنازل عن القضية».

وأتم: «لقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين.. الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن أهدافها يكون ما حدث اليوم وكل يوم هذا نتائجه».