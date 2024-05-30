بيبو: التجديد لـ معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة

رد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي على استفسار بشأن موعد فتح باب التفاوض لحسم إمكانية تجديد التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وقال بيبو عبر قناة صدى البلد مساء الأربعاء "نحن في فترة إجازة، كل المسؤولين عن الكرة في فترة راحة بعد ضغط رهيب، وبالتأكيد سيطرح الكلام عن الموضوع في الفترة القادمة، واللاعب متواجد حاليا في مصر".

وأضاف "معلول متماسك جدا منذ إصابته، لقد تعرض للإصابة خارج مصر، واستغرقنا وقتا طويلا قبل رحلة السفر ما يقرب من سبع ساعات، كانت فترة جيدة ليتحدث معه اللاعبون والجهاز الفني".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "أتمنى تعافيه من الإصابة في أسرع وقت، فهو قيمة كبيرة ومؤثر، ومميز داخل الملعب وخارجه، ولا يشعرنا بأي ضغط، بل ملتزم بكل التعليمات في إصابته، ونتمنى أن يكون درجة الاستشفاء أسرع".

وبشأن المدة المتوقعة لتعافي اللاعب التونسي من إصابته بقطع في وتر أكيليس، أجاب خالد بيبو "لا أحب الحديث في الأمور الطبية، لأن درجة الاستعداد للعودة والتعافي مختلفة من لاعب لآخر".

وأصيب علي معلول (35 عاما) خلال مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي يوم 18 مايو في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وينتهي تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.