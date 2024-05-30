جوجل تعتزم استثمار ملياري دولار في ماليزيا

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أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل اعتزامها استثمار ملياري دولار بماليزيا في مجال خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات والبرامج بأكثر من 2ر3 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي لماليزيا ودعم أكثر من 5ر26 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030.

وبحسب بيان، تعتزم جوجل التي تعمل في ماليزيا منذ 13 عاما بناء مركز بيانات ومنطقة حوسبة سحابية في منطقة كوالالمبور الكبرى.

وقال روت بورات رئيس ألفابيت المالكة لجوجل إن هذا الاستثمار سيكون الأكبر بالنسبة لجوجل في ماليزيا حتى الآن.

وسيخدم مركز البيانات المقرر إنشاؤه خدمات جوجل الرقمية بما في ذلك محرك بحث جوجل وخدمة جوجل مابس للخرائط ومنصة وورك سبيس.

كما أن منطقة الحوسبة السحابية ستوفر خدمات للشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص في ماليزيا.

كما أطلقت جوجل برنامجين لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي للطلبة والمدرسين في ماليزيا.

وقال بورات "هذا الاستثمار يبني على شراكتنا مع حكومة ماليزيا لتطوير (سياسة الحوسبة أولا) الحكومية بما في ذلك تطبيق أفضل المعايير العالمية للأمن المعلوماتي".

وقال أسامة ظفر الله عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة إن استثمار جوجل الجديد في ماليزيا سيحقق تقدما كبيرا في الطموحات الرقمية التي وضعتها الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة 2030 لماليزيا.

وأضاف "مركز بيانات جوجل ومنطقة حوسبة جوجل في كوالالمبور الكبرى ستتيح لقطاع التصنيع والصناعات الخدمية لدينا بشكل خاص فرصة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى للتقدم في سلسلة القيمة العالمية".

يذكر أن جوجل تمتلك شبكة تضم 40 منطقة و121 نطاق حوسبة سحابية على مستوى العالم.

وفي نوفمبر من العام الماضي تعهدت أمازون ويب سيرفس (أيه.دبليو.إس) لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية العملاقة باستثمار 6 مليارات دولار في ماليزيا.