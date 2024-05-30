واشنطن تطالب الحكومة العراقية بتحقيق شامل في استهداف شركات أمريكية

أعربت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي، عن إدانتها للهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية في العراق.

وحثت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل، وتقديم المسئولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية.

وقالت إن «هذه الهجمات تُعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية».

وأكدت أن «بلادها لا تزال ملتزمة بالشراكة الأمريكية العراقية الشاملة؛ لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين».

ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية ونحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية. تعرض هذه الهجمات حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية. لا نزال… pic.twitter.com/7J3aYmlc25 — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) May 30, 2024

وأفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الخميس، باستهداف فرع شركة «كتر بلر» الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية، ومعهد «كامبريدج» البريطاني التعليمي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن «فرع شركة كاتربيلر في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية تم استهدافه بعبوة صوتية».

وأشار إلى استهداف معهد كامبريدج البريطاني - الأمريكي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان: «انفجار رمانة صوتية أمام شركة (كتر بلر) في منطقة الجادرية، ورمانة صوتية أخرى أمام معهد (كامبرج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية بالعاصمة بغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية».

ونوهت أن «هكذا أفعال تحاول الإساءة إلى سمعة العراق والتوجه الملموس للأعمار وخدمة المواطنين وكذلك الى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية».

وأكدت أن «القطاعات الأمنية بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة».

والأحد الماضي، استهدف مجهولون مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم KFC الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.

وبعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة، تفقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شئون الشرطة وعدد من القادة والمدراء العامون والضباط، إذ أشرف على إعادة افتتاحها.

ووجه الوزير بجملة من الإجراءات من بينها «معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر، وشدد سيادته على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات».