شوبير: من حق حمزة علاء يكون حارس المنتخب الأوليمبي

رد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق بشكل ناري على ما شهدته الساعات الماضية، من جدل بعدما كشف أن نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول مرشح للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال أحمد شوبير: «أنا طرحت موضوع امبارح لكن عندنا البعض قصته التشكيك في كل شيء عشان الدنيا تمشي أنا إمبارح قولت إن المنتخب الأوليمبي تردد أنه في تفكير في ضم مصطفى شوبير للمنتخب الأوليمبي، لأ النهاردة كمان بقول لك أي حد ينطرح اسمه مش شوبير بس».

وتابع شوبير: «أنا قولت وبقولها تاني المنتخب الاوليمبي حق أصيل للحارس الرائع حمزة علاء اللي قاد المنتخب الأوليمبي إلى التأهل لأولمبياد باريس وخد أفضل حارس مرمى في بطولة أفريقيا الأوليمبية في المغرب».

وأوضح شوبير: «طيب لو إن حمزة علاء لا قدر الله الابتعاد عن الملعب أثر عليه طوال الفترة الماضية اه نشوف في الوقت ده حارس تاني ساعتها لكن أنا متأكد تماما إن حمزة علاء سيظهر بصورة رائعة مع المنتخب الأوليمبي في التجارب المقبلة قبل الأولمبياد».

وأضاف شوبير: «على فكرة حمزة ليس من المقربين مني لكنه زي ولادي أنا مش عارف الناس ليه صعبة وليه متغيرة بالشكل ده».