أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن حكومة سلوفينيا تصدق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين وتحيله للبرلمان للتصويت عليه.

وقالت وزارة الخارجية في سلوفينيا إن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة لبقية الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وأيرلندا، وفقا لما نقلته "الجزيرة".

وكانت سلوفينيا ومالطا قد أبدتا اعتزامهما اتباع خطوات أيرلندا وإسبانيا والنرويج في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وأشارت "الجزيرة" في وقت سابق إلى أن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية هو مؤشر على بداية تفكك الموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل، وهو الذي تمثل أيضا بمطالبة عدد من هذه الدول بوقف الحرب على غزة، على عكس الموقف الذي تشكل إثر 7 أكتوبر، وأن عدد الدول التي ستعترف بفلسطين مرشح للارتفاع.

ويذكر أن السويد كانت الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2014، فضلا عن اعتراف 8 دول أخرى قبل انضمامها إلى الاتحاد، وهي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومالطا، في حين اعترفت آيسلندا والفاتيكان أيضا، وهما من خارج إطار الاتحاد.