محكمة استئناف أمريكية تعيد إحياء طعن أمريكيين أصليين ضد مشروع لنقل الطاقة

حكمت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية لصالح قبائل أمريكية أصلية في نزاعها مع الحكومة الفيدرالية بشأن مشروع خط لنقل الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار، يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح من نيو مكسيكو إلى عملاء في مناطق بعيدة مثل كاليفورنيا.

ورفعت قبيلة توهونو أودهام نيشن، إلى جانب قبيلة سان كارلوس أباتشي، ومركز التنوع البيولوجي وآثار الجنوب الغربي، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الأمريكية ووزيرتها حينذاك ديب هالاند في عام 2024.

وتدفع هذه الجهات بأن الوزارة أخفقت في التشاور بالشكل المناسب مع القبائل بشأن تصنيف أحد المواقع التاريخية في وادي سان بيدرو جنوب ولاية أريزونا.

وقررت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الأمريكية التاسعة، أمس الأول الثلاثاء، أن المحكمة الأدنى أخطأت عندما رفضت القضية العام الماضي، وأمرت بإعادة النظر فيها.

وخلصت الهيئة القضائية إلى أنه كان من شأن مشاورات ملائمة أن تؤدي إلى تصنيف الوادي كملكية تاريخية، وأن الوزارة ملزمة بتحديد الممتلكات التاريخية التي قد تتضرر، وضمان تجنب أي آثار سلبية أو الحد منها أو التخفيف من حدتها قبل منح الإذن ببدء أعمال بناء الخط الناقل للطاقة.