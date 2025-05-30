ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وتحت إشراف محمد هِديّة، وكيل الوزارة، حملة موسّعة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من السيد الوكيل، مدير إدارة التجارة الداخلية، بشن حملة تموينية بنطاق مركز حوش عيسى.

وقد أسفرت الحملة عن النتائج التالية: ضبط 1000 لتر من السولار داخل إحدى محطات الوقود، جرى تجميعها من السوق السوداء بهدف الاتجار غير المشروع.

كما تمكّنت الحملة من ضبط 7 مستودعات بوتاجاز، قامت بتجميع 3431 أسطوانة غاز منزلي دون وجه حق، بغرض التربّح غير المشروع.

جاءت الحملة برئاسة رضا النوام، مأمور الضبط القضائي، بمرافقة مصطفى فريج، مفتش الرقابة التجارية، وبمشاركة محمد عاطف من الإدارة العامة لمباحث التموين. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة استمرار الحملات التموينية المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين ومنع التلاعب في السلع المدعمة، حرصًا على وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من جشع التجار.