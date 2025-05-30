زيلينسكي: روسيا لم تسلمنا بعد مذكرة بشأن تحقيق وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن روسيا لم تسلم بلاده بعد مذكرة بشأن تحقيق وقف إطلاق النار حتى لا تثمر مفاوضات السلام التالية عن أي نتائج.

جاء ذلك في منشور له عبر تطبيق "تلجرام"، عقب لقاء عقده مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مكتبه بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأعرب زيلينسكي، عن شكره لتركيا على دعم الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي مكن من إعادة ألف أسير أوكراني إلى منازلهم بعد مفاوضات السلام في إسطنبول.

وذكر أنه ناقش مع فيدان، الخطوات الدبلوماسية المتخذة لإنهاء الحرب.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا "بتجاهل جميع دعوات وقف إطلاق النار من العالم والاستمرار في القتل".

وأوضح أن روسيا كان عليها إعداد مذكرة بشأن وقف إطلاق النار وإرسالها إلى الأطراف بعد صفقة تبادل الأسرى بنظام 1000 مقابل 1000 أسير.

وشدد زيلينسكي، على أن أوكرانيا لم تتسلم أي وثيقة من روسيا، وأن تركيا لم تتلق أيضًا.

وأضاف: "لكي يكون أي اجتماع ذا معنى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحًا وأن تكون المفاوضات مُعدة بشكل مناسب".

وتابع: "مع الأسف، تفعل روسيا كل ما في وسعها لضمان ألا يثمر الاجتماع التالي المحتمل عن أي نتائج".

وعبّر زيلينسكي، عن امتنان بلده لتركيا حيال دعمها الملموس لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.

كما شدد على أهمية التعاون بين أوكرانيا وتركيا لجعل الدبلوماسية فعالة.

وفي وقت سابق الجمعة، تحدث فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، عن مفاوضات إسطنبول للسلام التي استضافتها منتصف مايو/ أيار الحالي بين روسيا وأوكرانيا، وأسفرت عن اتفاق لتبادل ألف أسير من كل طرف.

وأعرب فيدان، عن اعتقاده بإمكانية تتويج مفاوضات إسطنبول بعقد اجتماع بين رؤساء الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا فولودمير زيلينسكي، بضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.