«التعمير والإسكان» يدعم الرعاية الطبية فى المناطق النائية

انطلاقا من الدور الريادى الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان فى مجال المسئولية المجتمعية والاهتمام الذى يوليه لجميع مجالات خدمة المجتمع وخاصة مجال الصحة، قام حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك فى حفل أقيم بمقر مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بافتتاح العيادة الطبية المتنقلة والتى قام البنك بتمويلها بالكامل حيث تحتوى على أجهزة فى تخصصات عديدة تقدم الخدمات الطبية فى مجالات الامراض الباطنة، الجلدية، الرمد، أطفال، وأجهزة الاشعة وغيرها من التخصصات الطبية حسب احتياجات المنطقة التى سوف تتواجد بها.

تطوع عدد من موظفى البنك فى اول قافلة للعيادة الطبية المتنقلة الجديدة والتى كانت الفيوم اولى وجهاتها لتقدم الرعاية الطبية لأبناء المحافظة ليمتد بذلك دور البنك فى خدمة المجتمع إلى العمل التطوعى أيضا ولا يقتصر على التمويل المادى فقط.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير قد قام خلال الفترة القريبة الماضية بتمويل عيادتين متنقلتين بهدف وصول الرعاية الطبية لأكبر عدد ممكن من المرضى بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ويتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لجميع المبادرات المجتمعية فى جميع المجالات.