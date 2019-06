أندريا ماتسينورو أفضل لاعب في مباراة مدغشقر ونيجيريا

فاز كارلوس أندريا ماتسينورو لاعب منتخب مدغشقر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2019.

واختارت اللجنة الفنية التابعه للاتحاد الإفريقي (كاف)، أندريا ماتسينورو، كأفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز مدغشقر على نجيريا بهدفين ددون رد، لتصعد إلى دور الـ16 كأول للمجموعة.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما اكتفت نيجيريا بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن المحتمل أن يواجه منتخب مدغشقر في دور الـ16 أحد المنتخبات المتأهلة من ثالث المجموعة الأولى، أو الثالثة، أو الرابعة.

