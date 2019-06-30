قال أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى ان المحفظة الاستثمارية للبنك تضم مساهمات مباشرة بقيمة دفترية 14.9 مليار جنيه لعدد 158 شركة.

أضاف السعيد لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان المساهمات المباشرة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية أبرزها النشاط الصناعى والعقارى، الخدمى والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

أشار إلى أن مصرفه نجح خلال العام المالى 2018ــ 2019، فى التخارج من 10 مساهمات بعائد 270 جنيها أرباحا رأسمالية، فى عدة أنشطة متنوعة.

وبالتزامن مع خطة البنك للتخارج من بعض مساهماته، يتم دراسة واختيار افضل الفرص الاستثمارية للمساهمة فيها خاصة التى تتكامل انشطتها مع انشطة البنك، حيث اسس البنك قبل فترة ليست طويلة، شركة للصرافة وصلت إلى المركز الأول ضمن ترتيب شركات الصرافة العاملة فى مصر، وفقا وبيانات شهر مايو الماضى.

«يمتلك البنك محفظة اصول عقارية تزيد على 8 مليارات جنيه، جزء منها بالمشاركة مع بنك مصر» ــ قال السعيد، مشيرا إلى أن مصرفه نجح فى التخلص من العديد من هذه الاصول بمعدل يفوق معدل ايلولة الاصول التى يستحوذ عليها البنك جراء تسوية الديون المتعثرة.

وأظهرت نتائج اعمال البنك للعام المالى المنتهى فى يونيه 2018، إجراء تسويات لعدد 213 عميلا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحـو 6 مليارات جنيه ، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 1.8% فى يونيو 2018 مقارنةً بـ2.1% فى العام السابق، حسب بيان صادر عن البنك.