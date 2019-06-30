الأردن والولايات المتحدة تبحثان ملف سوريا ومكافحة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، المستشار الأمريكي الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سورية جيمس جيفري الذي يزور المملكة في إطار جولة إقليمية.

وبحث الصفدي وجيفري مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة إيجاد حل سياسي لها. وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون وفق القرار 2254 ويحفظ وحدة سورية ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف عودة اللاجئين.

وبحثا أيضا قضية اللاجئين السوريين حيث أطلع الصفدي المسؤول الأمريكي على الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري، مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين والمملكة. وأكد أن الأردن يشجع العودة الطوعية لهم.

وشدد الصفدي خلال اللقاء أن قاطني الركبان هم مواطنون سوريون موجودون في أراض سورية وأن الحل لقضيتهم يكمن في عودتهم للأماكن التي أتوا منها في ضوء توفر ظروف ذلك. وشدد على أن إمكانية تلبية احتياجات قاطني الركبان الإنسانية من الداخل سوري متاحة وعلى أن الأردن لن يتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين هناك حيث أن ذلك مسؤولية سورية أممية.

كما بحث وزير الخارجية وجيفري التطورات في الحرب على الإرهاب. وأكد الجانبان استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لهزيمة العصابات الإرهابية.

وأشاد الصفدي وجيفري بمتانة العلاقات الأردنية الأمريكية وأكدا استمرار العمل على تعزيز التعاون.

من جانبه، ثمن جيفري الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين ودور الأردن الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار أن الاردن يستضيف قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم منذ عام 2011.