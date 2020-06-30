وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وضمن الموقف الأوروبي الموحد، الذي أعلن عنه مؤخرا مسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وأكد أوريسكو -خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أهمية العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أسس الشرعية الدولية، ورفضه لأي إجراءات أحادية الجانب، وضرورة احترام قوانين الشرعية الدولية، متمنيا أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا فاعلا في إقناع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وجاهزية بلاده في تسهيل ذلك إذا ما طلب منها هذا الأمر.

وتطرق إلى الموقف الروماني الرافض لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى الموقف الصّلب الذي أبداه الرئيس الروماني حيال هذه القضية، ومؤكدا رغبته في تطوير العلاقات الثنائية بين رومانيا وفلسطين، خاصةً في أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة وفي تفعيل الاتفاقيات الموقعة، ووجه دعوة للوزير المالكي لزيارة رومانيا عندما تسنح الفرصة لذلك، كما تطرق الوزيران إلى أوضاع بلادهما في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وأهمية استمرار إجراءات الوقاية الصحية.