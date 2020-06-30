الأمم المتحدة: استمرار كورونا قد يؤدي إلى تشوية الأعضاء التناسلية لملايين الإناث

أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر يوم الثلاثاء أن استمرار جائحة كورونا يسبب انتكاسة للتقدم الذي تم إحرازه لمكافحة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ما يعرض ملايين الفتيات للخطر.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، في التقرير، إلى أنه يمكن إجبار 13 مليون فتاة أخرى على الزواج، كما يمكن أن تتعرض مليونا فتاة أخرى للختان خلال العقد المقبل، إذا ما ظلت الخدمات والبرامج المخصصة لوقف هذه الممارسات متوقفة لشهور.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 1ر4 فتاة سيخضعن بالفعل هذا العام للختان. ويتم كل يوم إجبار نحو 33 ألف فتاة دون سن الـ 18 عاما على الزواج، وعادة ما يكون الأزواج أكبر بكثير في السن.

ولفت الصندوق إلى أن هناك أكثر من 140 مليون امرأة "مفقودة" في العالم اليوم بسبب تفضيل الأبناء على البنات في بعض البلدان، وذلك إما عن طريق اختيار الجنس قبل الولادة أو الإهمال الشديد الذي يؤدي إلى وفاة الفتيات.

وحذر تقرير الوكالة الأممية المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية من ممارسات ضارة تتعرض لها الفتيات والنساء، والتي تتراوح بين كي الثدي إلى اختبارات العذرية والاتهامات بممارسة السحر.