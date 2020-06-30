«أوبك» تبحث أثار وباء كورونا على قطاع الطاقة في إفريقيا

شارك محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول(أوبك) اليوم الثلاثاء، في المائدة المستديرة الوزارية الإفريقية لمناقشة آثار جائحة كورونا على قطاع الطاقة في القارة وكذلك التحديات والفرص الناشئة.

وذكر بيان أصدرته منظمة أوبك في فيينا أن المائدة المستديرة اشتركت فيها وزارة البترول السنغالية والوكالة الدولية للطاقة، وأن الأمين العام للمنظمة شارك في جلسة بعنوان "الآثار على قطاع النفط والغاز الإفريقي.. التحديات والفرص"، تحدث فيها عن التقلبات الأخيرة في أسواق الطاقة وأهمية استعادة الاستثمار فضلا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز من قبل بعض الاقتصادات الإفريقية.

وقال الأمين العام -وفق البيان- إنه بالإضافة إلى الأزمة الصحية الخطيرة كانت الآثار اللاحقة للوباء واسعة النطاق وبعيدة المدى ما أدى إلى واحدة من أسوأ فترات الركود العالمي منذ عقود حيث تأثرت إفريقيا بشدة لا سيما في قطاعات المالية والطاقة والصحة العامة.

كما أبرز باركيندو حقيقة أن الوباء يعيق التقدم المحرز في معالجة فقر الطاقة، مشيرا إلى أن فقر الطاقة قضية أخرى لا تزال في صدارة جدول الأعمال العالمي.