نائب بالشيوخ: ثورة 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات وانتصار إرادة الشعب

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أنها تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، ولم تكن أيضا مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب، وإنما كان تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا كبيرا من المجد وتاريخا من الحضارة ومكانا عظيما بين الأمم الأخرى.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة وقتها بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي انتصرت لرغبة وإرادة الملايين من الشعب المصرى الذي وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تواصل المسيرة في حماية مصر من مخاطر الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وتؤدى دورها أيضا في أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولي الرئيس السيسي الحكم منذ سبع سنوات من مشروعات عملاقة ومبادرات هامة كان لها مردود على أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات أعلى للنمو، بالإضافة إلى "تطوير الريف المصري والعشوائيات" من أجل تحسين المستوى المعيشي والقضاء معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة.

ولفت النائب إلى أن هناك طفرة كبيرة في مختلف المجالات ففي قطاع التعليم هناك مدينة الجلالة وبناء جامعات أهلية جديدة لتطوير القطاع من أجل الاهتمام ببناء الإنسان، بجانب إعادة العلاقات مع عدد كبير من الدول، مما يؤكد أن السياسية الخارجية قادرة على حل جميع المشكلات والملفات الشائكة.