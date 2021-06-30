تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا للنجمة أنغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في الثامنة مساء غدا الخميس على مسرح النافورة، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



ويتضمن الحفل نخبة من أعمال أنغام الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، منها: "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهي جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفني بتكفسفني، ده اللي عندي، سيدي وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ من الآخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلي نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمني"، وغيرها.



وأعربت أنغام عن سعادتها بالمشاركات الدائمة في أنشطة دار الأوبرا المصرية، مؤكدة رغبتها الدائمة في التواجد بين جماهيرها المتذوقة للفنون الراقية.