انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ومقتل 5

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، عندما انقلب قارب، كان يقل مهاجرين، قبالة ساحل جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية.

وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 48 شخصا، بعد أن انقلب القارب، على بعد حوالي تسعة كيلومترات من لامبيدوسا، حسب الوكالة. وتم نقل الناجين وجثث الضحايا إلى الجزيرة.

وذكرت الوكالة أن الشرطة كانت في الموقع.

وأضافت الوكالة أن 256 مهاجرا آخرين وصلوا إلى الجزيرة، اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف صباحا(0130 بتوقيت جرينتش). وكانوا يسافرون على متن أربعة قوارب، وتمكن واحد منها فقط، ، كان يقل تونيسيين، من الوصول إلى الميناء بدون مساعدة.

يشار إلى أن آلاف اللاجئين وصلوا بالفعل على متن قوارب إلى إيطاليا هذا العام. وحتى الجمعة الماضية، بلغ الرقم أكثر من 19 ألفا و300 شخص، حسب وزارة الداخلية.