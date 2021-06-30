كوالالمبور تستضيف قرعة الدور النهائي لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن العاصمة الماليزية كوالالمبور ستشهد غدا الخميس سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسيشارك ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربو المنتخبات الوطنية في حضور حفل سحب القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب ما أوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 18 يونيو، حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ويبدأ سحب القرعة من خلال المستوى السادس، حيث يتم وضع الفريق الذي يتم سحبه أولا بالمجموعة الأولى، في حين يذهب الفريق الثاني للمجموعة الثانية، ويستمر سحب القرعة حتى الوصول أخيرا للمستوى الأول.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر عشر جولات، وذلك أيام الثاني والسابع من سبتمبر 2021، والسابع و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 وأول فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.