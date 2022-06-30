مجمع البحوث الإسلامية يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

ويؤكد على دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر





هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشعب المصري بجميع طوائفه والقيادة السياسية الحكيمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، والتي تعد نقطة فارقة في تاريخ مصرنا الحديث.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إننا بحاجة ماسة لاستلهام روح ثورة 30 يونيو في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، والعمل على مواجهة الأفكار والأفعال الشاذة التي يروج لها البعض، والتي تستهدف أمن واستقرار المجتمع المصري، وأهمية بناء منظومة القيم الأخلاقية القوية التي تسهم في تماسك المجتمع.

وأضاف عيّاد أن الدروس المستفادة من ثورة يونيه تتمثل في: أهمية الوعي بالتحديات المفروضة وكيفية مواجهتها والقضاء عليها، وضرورة التعاون والتكامل بين الجميع، وأهمية العمل الجادّ والتضحية في بناء الدولة المصرية، إضافة إلى التأكيد على دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر في الآونة الأخيرة.

كما وجّه الأمين العام تحية تقدير إلى القوات المسلحة، وقوات الشرطة المصرية بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة، قوية على مرّ التاريخ؛ حيث ساندت القوات المسلحة الشعب المصري في جميع تحركاته وثوراته، وضحّت بكل ما تملك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.