فرديناند ماركوس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للفلبين

أدى فرديناند "بونج بونج" ماركوس الابن، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للفلبين اليوم الخميس.

وأدى ماركوس الابن /64 عاما/ اليمين الدستورية في المتحف الوطني، ليصبح الرئيس السابع عشر للفلبين. وحضر مراسم حفل التنصيب الآلاف من الحلفاء والمؤيدين الذين تجمعوا في وقت مبكر من الليلة السابقة.

وأثار انتخاب ماركوس مخاوف بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ووقائع فساد أثناء فترة حكم والده الذي استمر 20 عاما.

وكانت السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، المشهورة بأسلوب حياتها المترف وبامتلاكها 3000 زوج من الأحذية بينما يعيش ملايين الفلبينيين في الفقر، من بين أعضاء العائلة الذين حضروا حفل التنصيب.

وكانت عائلة ماركوس الابن قد طردت من البلاد بعد الإطاحة بوالده قبل 36 عاما في انتفاضة شعبية، وسمح لها بالعودة مرة أخرى عام 1992 بعد وفاة والده بثلاث سنوات في ولاية هاواي الأمريكية.