زيادة مخصصات مشروع دعم الوقود في البرازيل

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قدم عضو مجلس الشيوخ البرزايلي فيرناندو بيزيرا تفصيلا لمحتويات ما يسمى بـ "مشروع قانون الوقود" بعد تأجيل عدة مرات.

جاء ذلك خلال مناقشة النواب كيفية خدمة جميع الأسر المدرجة على قائمة انتظار برنامج "أوكسيليو برازيل" الاجتماعي للدعم النقدي، بالإضافة إلى توزيع قسائم لشراء الديزل وغاز الطهي لبعض الفئات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء.

وأوضح بيزيرا أنه سيتم إضافة حوالي 6ر1 مليون أسرة للبرنامج، لتزيد مخصصات مشروع القانون من 8ر34 مليار ريال برازيلي إلى 75ر38 مليار ريال (4ر7 مليار دولار أمريكي).

وسيتم توزيع الأموال عبر ما يطلق عليه أرصدة استثنائية، في تجاوز للحد الأقصى للإنفاق في البلاد، مما يقيد أي زيادة في أوجه الإنفاق الحكومية.