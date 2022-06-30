ضبط 105 كيلو جرامات لحوم مريضة مذبوحة خارج المجازر ومختومة بأختام مزورة بسوهاج

شنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج، اليوم الخميس، حملة مكبرة على قرى مركزى طهطا والمراغا، قادها الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، يرافقه الدكتور ريمون فايز، والدكتور حسام أمين أطباء الإدارة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 105 كيلو جرامات لحوم إناث مريضة مذبوحة خارج المجازر، ومختومة بأختام مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد مدير إدارة المجازر، استمرار الحملات والمرور على أسواق بيع اللحوم يوميا على مستوى المحافظة، للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، وملاحقة المتلاعبين والمخالفين، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالهم.