 ضبط 105 كيلو جرامات لحوم مريضة مذبوحة خارج المجازر ومختومة بأختام مزورة بسوهاج - بوابة الشروق
الخميس 30 يونيو 2022 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

ضبط 105 كيلو جرامات لحوم مريضة مذبوحة خارج المجازر ومختومة بأختام مزورة بسوهاج

محمد عبدالمجيد
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 6:05 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 6:05 م
شنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج، اليوم الخميس، حملة مكبرة على قرى مركزى طهطا والمراغا، قادها الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، يرافقه الدكتور ريمون فايز، والدكتور حسام أمين أطباء الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 105 كيلو جرامات لحوم إناث مريضة مذبوحة خارج المجازر، ومختومة بأختام مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير إدارة المجازر، استمرار الحملات والمرور على أسواق بيع اللحوم يوميا على مستوى المحافظة، للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، وملاحقة المتلاعبين والمخالفين، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك