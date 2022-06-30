الرئيس الإيراني: نواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وأضاف رئيسي خلال لقائه مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة التركمنستانية عشق آباد حيث عقد اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين أن "العلاقات بين البلدين في مجال التعاون التجاري والطاقة هي على مستوى عال ، ولكن بالنظر إلى الأرضيات المتاحة في البلدين، لا تزال هذه العلاقات تمتلك إمكانات كبيرة للتطور".

وأكد رئيسي ضرورة دعم البلدين لتعزيز ممر "شمال-جنوب" وقال: "إيران وروسيا لديهما قدرات جيدة للتعاون في مجال الطاقة ، بما في ذلك المقايضة".

كما شدد الرئيس الإيراني على ضرورة تقوية الآليات اللازمة لتعزيز العلاقات المصرفية والنقدية بين إيران وروسيا بشكل منتظم، قائلاً: "يجب أن تكون المبادلات المالية بين البلدين في إطار مستقل عن نظام التبادل المالي الغربي بحيث لا يصبح بإمكان أي بلد فرض النفوذ أو الضغوط عليه".

من جهته، قال الرئيس الروسي خلال اللقاء: "علاقاتنا استراتيجية عميقة بطبيعتها... نحن في تفاعل مستمر بشأن القضايا السياسية، والقضايا الأمنية، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا. بشكل عام، لدينا بالتأكيد ما نتحدث عنه".

كما أشار بوتين إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.

واختتمت القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين مساء الأربعاء والتي تمت فيها دراسة النظام القانوني لبحر قزوين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والترانزيت بين هذه الدول.