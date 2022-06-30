أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، اليوم الخميس، أن إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله ممثل جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين شون بينفلدت، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وما تشهده من تصاعد في انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستعرض الرجوب انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد قتل المواطنين العزل وتغوّل الاستيطان واستهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

وأكد الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، أنه تم بحث الترتيبات لاستضافة وفد كروي جنوب إفريقي من الناشئين في فلسطين خلال الشهر المقبل، حيث سيخوض الوفد عدة لقاءات كروية ودية.

وأكد الرجوب عمق العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية بين فلسطين وجنوب إفريقيا.

من جانبه، أكد بينفلدت دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.