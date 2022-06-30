كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن ادعاء شخص بضبط أهالي أشخاصا حال شروعهم بسرقة سيارته بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً ادعاء شخص بقيام الأهالي بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالشروع بسرقة السيارة قيادته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة الإدعاء حيث أنه بتاريخ اليوم 30 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق، مقيم بالفيوم) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى إحدى المستشفيات وخروجه عقب تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، وطرف ثانى (6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)؛ إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وشقيق إثنين من أفراد الطرف الثانى"سائق" بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وقيام أفراد الطرف الثاني بالحضور لمحل البلاغ وتعديهم على الطرف الأول بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، كما تبين قيام الطرف الأول بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على خلاف الحقيقة قبل وصول القوات لمحل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.