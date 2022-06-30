 بايدن ينفي دعم بيع مقاتلات إف 16 لتركيا مقابل انضمام السويد وفنلندا للناتو - بوابة الشروق
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بايدن ينفي دعم بيع مقاتلات إف 16 لتركيا مقابل انضمام السويد وفنلندا للناتو

مدريد (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 7:46 م

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دعمه لبيع أسطول مقاتلات إف 16 لتركيا ليس مقابل دخول السويد وفنلندا حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الناتو في مدريد اليوم الخميس "لم يكن هناك مقايضة في هذا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه دعم سابقا عملية بيع أو تحديث أسطول مقاتلات إف 16 التي سعى لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال "ليس في مصلحتنا عدم فعل هذا".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي للمضي في الأمر. وقال "أعتقد يمكننا الحصول عليها".

ورفعت تركيا أمس الأول الثلاثاء معارضتها المرتبطة بمخاوف تتعلق بالإرهاب بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو في بداية القمة بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات المتعثرة.

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