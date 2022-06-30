روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زمييني لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أن سحب القوات الروسية من جزيرة زمييني يؤكد أن روسيا لا تعيق الجهود الأممية لتنظيم ممر لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، قد أعلن أمس، أنه أبلغ الأمم المتحدة استعداد روسيا للمساعدة في تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه البالغ لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد تعهد بريطانيا بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي لدعم أوكرانيا عسكريا.

وقال زيلينسكي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية "أنا ممتن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتخصيص مليار جنيه إسترليني إضافية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا المملكة المتحدة الصديق الحقيقي والشريك الاستراتيجي، نحن نقدر الدعم القيادي المستمر لأوكرانيا في مواجهة العملية الروسية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، فيما يرفع هذا المبلغ الإضافي إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها لندن لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى، أفادت قيادة قوات لوجانسك - في بيان - بأن عناصرها تمكنوا خلال الـ24 ساعة الماضية، من القضاء على 42 عسكريا أوكرانيا.

وأضافت القيادة أنه "خلال الاشتباكات مع وحداتنا اليوم الماضي، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأفراد والمعدات بلغت 42 فردا وخمس ناقلات جند مدرعة وست شاحنات عسكرية".

ووفقا للبيان، أطلقت القوات الأوكرانية 50 قذيفة من راجمات الصواريخ "جراد" و"أورجان" خلال يوم أمس.

وبشكل إجمالي بلغ عدد القتلى من المدنيين في لوجانسك منذ تأجج النزاع في المنطقة، 69 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 207 أشخاص بجروح نتيجة القصف الأوكراني.