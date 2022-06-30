أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لتقديم مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وحدد اتحاد الكرة، موعد إقامة المؤتمر، على أن يقدم كلاتنبرج في الثانية من ظهر اليوم الخميس، بعد الإعلان عن توليه المسؤولية خلفا لـ عصام عبد الفتاح، أمس الاربعاء.

وكان كلاتنبرج ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، فبراير 2017 من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وانتقل بعد ذلك إلى الصين في فبراير 2019 ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

وفي سياق متصل، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن جمال علام، يتواصل بشكل مستمر مع عصام عبد الفتاح من أجل التنسيق على أن يستمر في رئاسة لجنة الحكام بالفترة المقبلة، وحتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن عبد الفتاح أكد لبعض المقربين منه أنه قرر تقديم استقالته فور عودته من المغرب، مؤكدا أنه لن يستمر مع الإنجليزي كلاتنبرج.