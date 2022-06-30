عمرو موسى: نحتاج حوارا وطنيا أمينا وجادا يشارك فيه الجميع

قال الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن المشاركة في الحوار الوطني يجب أن تكون مفتوحة، وأن تكون الدعوة عامة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»: «نحن نحتاج إلى جمهورية جديدة بالفعل كما نحتاج إلى حوار وطني صريح أمين جاد، ويبدو أن هناك فعلا جديا في ذلك، الحوار الوطني يطرح أفكار تتعلق بالجمهورية الجديدة".

وأوضح أن الإنسان المصري والاهتمام بتعليمه وصحته وحريته وحياته كلها هو الجمهورية الجديدة، وليس فقط المدن والمشروعات الجديدة، متابعًا: "أطالب الجميع عندما يبدأ الحوار الوطني في القاعات أن يبدأ أيضًا في الساحة المصرية".