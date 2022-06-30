قال الرئيس البولندي "أندجي دودا"، إن قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخذوا خلال قمتهم الحالية عددا من القرارات الهامة ردا على التهديد من جانب روسيا ولتعزيز أمن الحلفاء.. مشيرا إلى أن القمة تمثل هزيمة لروسيا.

وأضاف دودا - في تصريحات للصحفيين في ختام قمة الناتو المُنعقدة في العاصمة الإسبانية (مدريد) ونقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس - أنه تم اتخاذ القرارات بروح الوحدة والتضامن والتفاهم تجاه دول الجناح الشرقي، مشيرا إلى أنه بناء على طلب الوفد البولندي، تعهد حلف الناتو بمساعدة الدول التي تدعم أوكرانيا.

وحول دعوة الناتو فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، قال دودا إن ذلك يعد تعزيزًا مهمًا للغاية لحلف الناتو، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بنا من أوروبا.