الكشف عن مدة تعاقد إنريكي مع سان جيرمان

اقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، من تولي المسئولية الفنية لباريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفًا لـ كريستوف جالتييه.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، والذي أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إنريكي سيوقع على عقد لمدة عامين مع باريس في أقرب وقت.

أضاف رومانو:" سيتم إعلان إنريكي مدربًا لباريس سان جيرمان، بمجرد الاتفاق على بنود رحيل المدير الفني كريستوف جالتيه".

جدير بالذكر أن لويس إنريكي أمضى آخر 48 ساعة في باريس، زار خلالها مركز التدريب الجديد لحديقة الأمراء، وبدأ في تصميم هيكل طاقمه الفني، الذي سيرافقه في تدريب سان جيرمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإسباني كان آخر محطات لويس إنريكي التدريبية، حيث رحل عن منصبه عقب الإقصاء أمام المغرب من ثمن نهائي مونديال قطر 2022.