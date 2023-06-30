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قالت بعض التقارير الصحفية، إن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو توصل لاتفاق مع نادي أهلي جدة، بشان انتقاله إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق، رحيل لاعبه فيرمينو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

ووفقًا للصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن فيرمينو توصل لاتفاق شفهي مع الأهلي السعودي، مشيرًا أن مدة العقد ستكون حتى صيف 2026.

وأضاف رومانو أن اللاعب البرازيلي سيخضع للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة، وهذه الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقود بين الطرفين.

وأتم الصحفي الإيطالي أن فيرمينو سينضم إلى إدوارد ميندي في أهلي جدة، في حالة اكتمال الصفقة.